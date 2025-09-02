¡Indignante! Mujer es asesinada frente a caseta de Serenazgo en el Callao

Una mujer fue asesinada a balazos la noche del último lunes en la urbanización Santa Marina Sur, en el Callao, frente a una caseta de Serenazgo en la que se encontraban dos agentes. Según testigos, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra la víctima, quien quedó tendida en la vía.

LO QUE SE SABE DEL CASO

Vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar los disparos e intentaron auxiliarla. Serenos del distrito la trasladaron en una camioneta hacia un centro de salud cercano, pero no logró sobrevivir.

Lo que ha generado indignación es que el ataque se produjo a escasos metros de una caseta de videovigilancia inaugurada en mayo de 2024. A pesar de ello, los agresores lograron escapar sin que se activara un plan cerco inmediato.

Los residentes cuestionaron la falta de coordinación entre el Serenazgo y la Policía Nacional, ya que las cámaras de seguridad de la zona podrían haber permitido identificar a los sicarios. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni de los responsables del crimen.