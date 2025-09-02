Hoy se define si hay prisión preventiva para ladrón que ingresó a vivienda en Lince

La situación legal del presunto delincuente que ingresó a una vivienda en Lince se define este martes, cuando venza el plazo de 48 horas de detención en la comisaría del distrito. La fiscalía deberá determinar si solicita prisión preventiva en su contra.

LO QUE SE SABE DEL CASO

El hecho ocurrió el último sábado en la noche, cuando una madre y su hija regresaban a su departamento y encontraron al sujeto dentro de la sala. El hombre, que portaba un cuchillo de cocina, intentó huir, pero los familiares de la víctima organizaron un plan cerco con sus vehículos y lograron capturarlo a pocos metros del inmueble.

Las cámaras de seguridad registraron al intruso con gorra y una casaca amarilla, prendas que ya no tenía al momento de su intervención policial. Por ello, la policía trabaja en reconstruir la ruta de escape para confirmar su identidad.

El detenido niega haber participado en el robo, pero la familia lo reconoce como el hombre que se encontraba dentro del inmueble. La fiscalía tendrá que evaluar si los elementos recabados son suficientes para solicitar su prisión preventiva en las próximas horas.