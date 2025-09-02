Expareja de 'El Monstruo' será trasladada a penal bajo fuerte resguardo tras amenazas contra la PNP

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Albina Cruz Ruiz, de 33 años, madre de dos de las hijas de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. La mujer fue detenida en junio pasado en Santa Cruz, Bolivia, en un operativo conjunto con Interpol, y afronta la imputación de integrar la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Durante la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, Cruz Ruiz negó ser parte de la red criminal y se presentó como víctima. Aseguró haber sido retenida contra su voluntad por Erick Moreno en Paraguay y Bolivia, e incluso relató supuestos abusos durante su detención en la frontera con Brasil. Sin embargo, los sustentos del Ministerio Público fueron suficientes para que el juez dictara la medida de prisión preventiva.

La mujer, conocida como La Patrona, llegó a señalar a un alto mando policial de la Dirincri por presuntas irregularidades en una diligencia, aunque sin pruebas. Según las autoridades, maneja información clave sobre las operaciones de El Monstruo y parte de ella habría quedado expuesta durante el proceso judicial.

AMENAZAS CONTRA LA PNP

Cruz Ruiz será trasladada en las próximas horas a un penal de mujeres, luego de pasar por la carceleta de Ventanilla. La policía desplegó un contingente especial ante las amenazas que pesan contra las unidades que investigan a Los Injertos del Cono Norte.