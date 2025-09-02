Buenos Días Perú

SMP: choferes de la línea 36 no salen a trabajar por segundo día tras sufrir dos ataques extorsivos

Empresa de transportes ha suspendido sus operaciones por segundo día consecutivo tras ser víctima de dos ataques a balazos en menos de seis horas.



Los choferes de la empresa de transportes conocida como la "Línea 36", ha suspendido sus operaciones por segundo día consecutivo tras los dos ataques extorsivos perpetrados la noche del último domingo y la madrugada del lunes 1 de septiembre. 

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta su centro de operaciones en San Martín de Porres donde corroboró que los choferes no han salido a trabajar como medida preventiva para preservar su seguridad. 

El primer ataque ocurrió la noche del último domingo, cuando un sicario ejecutó varios disparos contra el local de la empresa de transportes. Horas después, minutos antes de las 5:00 a.m., del lunes, los delincuentes llegaron a disparar, pero las armas se trabaron.

Presencia policial en zona

Al parecer, en el centro de operaciones se encuentran algunos directivos quienes realizan conversaciones con la PNP. Hasta el lugar, llegaron agentes de la comisaría de Sol de Oro quienes realizan patrullaje constante tras el doble ataque que ocurrió en menos de seis horas. 


