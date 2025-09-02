Asaltan barbería en VMT: trabajadores operan con instrumentos prestados tras atraco

Tres delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes de la barbería "Cautivo" ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron cómo ocurrió el robo.

En las imágenes se observa a los sujetos con mascarillas, quienes ingresaron al local fingiendo ser clientes y luego amenazaron a todos los presentes con armas de fuego. Durante el asalto, uno de los clientes menores de edad se arrodilló y alzó las manos para evitar ser agredido.

Se estima que las pérdidas alcanzarían los S/10 mil para el negocio que apenas llevaba cuatro meses de funcionamiento en la cuadra 10 del jirón Ayacucho. Uno de los asaltantes propinó una cachetada a un cliente durante el atraco.

Trabajan con instrumentos prestados

A pesar de lo sucedido, la barbería continúa operando con instrumentos prestados gracias al apoyo de empresas colaboradoras. Las imágenes de seguridad lograron captar brevemente parte de los rostros de los presuntos delincuentes, lo que podría ayudar en su identificación.

Cabe resaltar, que el local ha reforzado sus medidas de seguridad como medida preventiva y el administrador del negocio espera que la Policía incremente el patrullaje en la zona para prevenir futuros asaltos.