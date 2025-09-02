Revelan nuevas imágenes del crimen de diplomático de Indonesia en Lince

Leonardo Zetro Purba, diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú, fue asesinado de seis disparos cuando ingresaba en bicicleta al condominio donde residía en el distrito de Lince la noche del último lunes.

El ataque ocurrió frente a su vivienda, minutos antes de que su esposa saliera del edificio. Testigos relataron que los disparos rompieron la tranquilidad de la zona y vecinos reportaron haber visto merodeando a un hombre vestido de negro a bordo de una motocicleta.

La policía confirmó que los atacantes no buscaron dinero ni pertenencias, llegaron únicamente a disparar. Los sicarios habrían estado realizando un seguimiento a la víctima y esperaron su llegada para efectuar los disparos.

Diplomático llevaba 5 meses en Perú

La esposa del diplomático clamó auxilio mientras él aún respiraba, pero aunque fue auxiliado de inmediato, los médicos de la Clínica Javier Prado solo pudieron certificar su muerte. Purba tenía 40 años y apenas cinco meses en el país, acompañado de su familia, incluidos dos de sus hijos menores.

Se desempeñaba en la sede diplomática en San Isidro y se desplazaba diariamente en bicicleta. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público acordonaron la zona para recolectar evidencias. Hasta el momento la Embajada de Indonesia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el caso.

Imágenes de cámaras ayudarán con investigación

El diplomático había cumplido funciones en Melbourne entre 2019 y 2022 y había llegado al Perú para iniciar una nueva misión. Imágenes de cámaras de seguridad de la zona serán claves para dar con el paradero de los asesinos. Durante la madrugada, agentes policiales realizaron vigilancia constante al frente del edificio donde ocurrió el crimen.