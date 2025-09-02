Iniciarán proceso administrativo a exsereno que provocó muerte de vecino en Magdalena

Después de casi seis meses de prisión preventiva, el exsereno de la Municipalidad de Magdalena, Cristian Hartmann Cepero, fue puesto en libertad. Hartmann está investigado por haber golpeado a Luis Sarrín Reboyedo, un vecino que recibió un duro golpe en el rostro que provocó su muerte.

La Sala Penal que resolvió su liberación consideró que el investigado cumple con los arraigos laboral, familiar y domiciliario. El hijo de la víctima señaló que se encuentra sorprendido por la liberación del exsereno, a pesar de que el proceso judicial sigue en investigación.

Nuevos videos de intervenciones violentas

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima explicó que el criterio judicial para otorgar la libertad se basó en los arraigos mencionados. A raíz de este caso, han salido a la luz nuevos videos de otras intervenciones en las que los serenos de Magdalena evidencian un alto grado de violencia.

Iniciarán proceso administrativo

Panamericana Televisión accedió a imágenes que muestran a Hartmann, ahora liberado, participando en otra intervención conflictiva anterior. El gerente municipal de Magdalena sostuvo que el exsereno pertenece al personal estable del municipio, por lo que se iniciará un proceso administrativo en su contra.

Sin embargo, no aclaró si Hartmann seguirá laborando en la municipalidad mientras se dicte una sentencia en su caso judicial. Uno de nuestros equipos periodísticos acudió a la vivienda del exsereno para buscar su versión, pero no logró ubicarlo.