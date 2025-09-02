Los capturaron a balazos durante pleno asalto: caen dos de “Los Primates de García Naranjo”

Agentes del Escuadrón Verde del grupo Terna capturaron a balazos a dos delincuentes que intentaban asaltar a un motociclista en el Cercado de Lima. La intervención ocurrió en el cruce del jirón García Naranjo con Antonio Vaso, donde los sujetos ya habían despojado a su víctima de su celular y estaban a punto de llevarse la moto.

CAYERON ALIAS MACACO Y CHITA

Los detenidos fueron identificados como Yamir Mucha Figueroa (18), alias Macaco, y Gary Arias Medina (19), alias Chita. Ambos son primos y, según la policía, integrarían la banda delincuencial “Los Primates de García Naranjo”.

Durante la intervención, los agentes incautaron un teléfono celular robado que fue reconocido por la víctima. Además, el motociclista logró recuperar su vehículo tras denunciar el hecho en la comisaría.

De acuerdo con la PNP, los jóvenes ya registran antecedentes por robo y hurto. Ahora se encuentran bajo investigación en la Depincri del Cercado de Lima, mientras se evalúa si han participado en otros delitos similares en la zona.