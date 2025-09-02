Joven sale de reunión de condominio y es atacado a balazos: víctima lucha por su vida

La madrugada de este martes, un joven de 25 años fue atacado a balazos por tres sicarios en la unidad vecinal de Mirones, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió entre los bloques 62 y 41, cuando la víctima acababa de salir de una reunión con amigos.

VÍCTIMA LUCHA POR SU VIDA

De acuerdo con testigos, los delincuentes lo interceptaron y realizaron al menos seis disparos antes de huir corriendo hacia una vivienda cercana. Vecinos y amigos de la víctima, alarmados por las detonaciones, lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron al hospital Arzobispo Loayza. Allí permanece internado con pronóstico reservado tras recibir cuatro impactos de bala.

La policía llegó hasta el lugar y cercó la zona, donde se hallaron casquillos de bala como parte de la evidencia. Según fuentes policiales, el joven ya había sobrevivido a un ataque similar hace tres años, en el que otra persona perdió la vida.

Vecinos de Mirones denunciaron que los robos y hechos violentos son frecuentes en la zona, pese a que la comisaría se ubica a pocas cuadras.