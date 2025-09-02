Extorsionadores incendian local de venta de llantas en Arequipa

La madrugada del último domingo, un local de venta de llantas fue atacado por delincuentes en Arequipa, luego de que su propietario se negara a pagar un cupo extorsivo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, uno de ellos descendió, roció gasolina en el portón del negocio y prendió fuego.

EXTORSIÓN AUMENTA EN LA CIUDAD BLANCA

Las llamas se propagaron con rapidez, generando pánico entre los vecinos que salieron de sus viviendas y alertaron a los bomberos. “Mis hijos durmieron asustados, con miedo”, relató una madre de familia que vive al costado del establecimiento.

La dueña de otro local cercano aseguró que desconocía que el empresario venía siendo amenazado. “Recién en el incendio me dijo que era por extorsión, porque no quiso pagar. A mí también me han estado extorsionando desde hace meses”, reveló.

Aunque el fuego fue controlado y no se registraron heridos, los daños materiales fueron cuantiosos. Las autoridades ya investigan el ataque, que se suma a la creciente ola de extorsiones que golpea a comerciantes en la región.