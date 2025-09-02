'Los Zetas del Cono Norte': banda estaría detrás de secuestro de mototaxista para extorsionar a empresario

Un nuevo caso de extorsión sacude a Carabayllo. Un empresario dedicado al rubro de mototaxis denunció que delincuentes secuestraron a una de sus trabajadoras junto a su hija de apenas seis años para obligarlo a pagar una fuerte suma de dinero.

En un video grabado por los criminales, se escucha cómo advierten a la víctima que debía “coordinar” con ellos, mientras la tranquilizaban asegurándole que no le pasaría nada. El mensaje, sin embargo, estaba dirigido al empleador.

'LOS ZETA DEL CONO NORTE'

Rigoberto Barzola, propietario de la empresa de mototaxis, relató que los secuestradores se identificaron como integrantes de la banda Los Zetas del Cono Norte y le exigieron inicialmente 50 mil soles. “Me dijeron que la trabajadora se salvaba solo por estar con su niña, pero que si no aceptaba el trato, iban a ir cayendo uno por uno los transportistas”, contó.

La negativa del empresario a negociar provocó una escalada en las amenazas. Horas después, los delincuentes abandonaron un explosivo en el local de la empresa, que estalló causando serios daños materiales.

Pese a ello, los mensajes intimidatorios continuaron. En uno de los chats enviados, los extorsionadores advierten: “No voy a parar hasta que te alinees con mi organización. Tengo bien ubicada a tu familia. Lo siguiente es un muerto”.