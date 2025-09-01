Corredor Azul inició marcha blanca de su nueva ruta: pasajes serán gratis hasta el 2 de septiembre

Este domingo 31 de agosto comenzó la marcha blanca de la Ruta N 8 del Corredor Azul, que conectará San Martín de Porres con el Cercado de Lima. Más de 2 mil usuarios se verán beneficiados con este servicio que pasará cada 5 minutos.

La nueva ruta, que sale desde la avenida Tacna y llega hasta la avenida Perú, recorrerá distintos puntos clave de la ciudad con 22 paraderos en total. El pasaje será gratuito hasta el martes 2 de septiembre y a partir del miércoles 3 de septiembre se realizará el cobro de 2 soles.

Esta tarifa representa un ahorro frente al costo de 2.50 soles que cobran las combis informales en la zona. Asimismo, el uso de las vías segregadas en algunos distritos permitirá reducir el tiempo de viaje en aproximadamente 10 minutos.

Usuarios a favor de nueva ruta

Algunos usuarios se mostraron a favor de este nuevo servicio e indicaron que ahorrarán tiempo y dinero al no tener que tomar combis piratas. El servicio permite realizar el trayecto en un solo viaje, eliminando la necesidad de tomar más de dos buses para llegar al destino.

Transbordo desde Cercado

Si se realiza transbordo desde el Cercado hacia Miraflores o San Isidro en otro corredor, solo se deberá agregar 0.40 céntimos adicionales. Cabe resaltar, que los usuarios pueden acceder al servicio con su tarjeta Lima Pass o la del Metropolitano.