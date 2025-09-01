Asesinan a abogado de 'Caracol' en La Perla: crimen sería por rencilla con banda rival de Barrio King

La noche del último sábado, sicarios acabaron con la vida de Moisés Meré Ruiz, conocido como "Loco Meré", cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su esposa y su hija de un año. El hecho ocurrió en el jirón Huáscar, a solo media cuadra de su vivienda en La Perla.

De acuerdo a testigos, los atacantes interceptaron el automóvil y dispararon a matar contra el abogado. Luego de ser baleado, el herido manejó su automóvil unos metros más hasta impactar contra otro vehículo de color negro. Fue trasladado al hospital Carrión, donde se certificó su muerte.

Meré Ruiz, de 46 años, era sindicado por la Policía como el brazo legal de la ex organización criminal Barrio King, liderada por Gerson Gálvez Calle, alias 'Caracol'. Según las investigaciones, el letrado se dedicaba a tejer vínculos con fiscales y jueces para liberar a sujetos encarcelados ligados a esta banda, dedicada a la extorsión y cobro de cupos.

Hipótesis de crimen

Aunque fuentes del entorno policial indican que "Loco Meré" habría estado intentando dejar atrás su pasado, la hipótesis principal del crimen apunta a una supuesta rencilla con una banda rival de Barrio King.

Investigación y cámaras de seguridad

Cabe resaltar que las investigaciones ya se encuentran en curso, y se espera que las cámaras de seguridad de la zona hayan registrado el ataque de los sicarios para dar con su paradero en las próximas horas.