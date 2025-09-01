Centenares de familias llegan a Miraflores para recorrer el recién inaugurado Puente de La Paz

El recién inaugurado Puente de La Paz ya se perfila como la nueva atracción turística de Lima. Durante el fin de semana, centenares de familias llegaron hasta la Costa Verde para recorrer los 112 metros de extensión de esta moderna estructura, que une los distritos de Miraflores y Barranco.

NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO

Desde temprano, vecinos y visitantes de San Juan de Miraflores, Lurín, Ate y Villa María del Triunfo se congregaron en la zona. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros como parte de una celebración especial. “Era el deseo de mi hija por su cumpleaños, quería venir a conocer el puente”, contó un padre emocionado mientras acompañaba a su pequeña.

El área central de vidrio fue, sin duda, la gran protagonista. Mientras muchos lo cruzaron con entusiasmo, otros lo hicieron con cierta cautela, aunque nadie quiso perderse la tradicional foto del recuerdo. Varios aprovecharon la visita para grabar videos y compartirlos en redes sociales, convirtiendo al puente en tendencia en pocas horas.

Además de su diseño moderno, el Puente de La Paz ofrece una vista privilegiada de la bajada Armendáriz, lo que lo convierte en un punto ideal para contemplar el paisaje costero limeño.