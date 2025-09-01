Los Olivos: serenos frustran asalto y detienen a delincuente armado que robó celular

La inseguridad volvió a golpear a los vecinos de Los Olivos. En la urbanización Carlos Cueto Fernandini, un delincuente armado interceptó a un hombre que caminaba por la zona, lo tiró al suelo y le exigió su celular bajo amenaza de dispararle.

SERENOS FRUSTRARON ASALTO

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo la víctima entrega el equipo y el sujeto huye a toda prisa.

De inmediato, serenos del distrito iniciaron la persecución con apoyo de la Policía Nacional. Minutos después lograron reducir al agresor, que fue trasladado a la comisaría del sector.

Vecinos denunciaron que no se trata de un hecho aislado. Según relataron, en la zona operan hasta cuatro delincuentes distribuidos en distintos puntos como Pariacá y Los Álamos. “Acá los robos son seguidos. Por un celular hasta te cortan”, dijo indignado un poblador, recordando que incluso familiares suyos fueron atacados con arma blanca.

El asalto ocurrió a pocos metros de una caseta de vigilancia y cerca de colegios emblemáticos como Perú Japón y Basadre, por donde a diario transitan decenas de escolares expuestos a la delincuencia.

Tras el hecho, serenos reforzaron el patrullaje en los pasajes y calles estrechas del sector. Sin embargo, los vecinos exigieron mayor presencia policial para frenar la ola de asaltos que, aseguran, ya convirtió la zona en “tierra de nadie”.