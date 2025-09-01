SJL: padres de familia se enfrentan por demolición de colegio tras disputa por terreno

Una mañana de tensión vivieron los padres de familia del colegio Solidaridad III en San Juan de Lurigancho. Maquinaria pesada había ingresado sin previo aviso y comenzó a destruir parte de la infraestructura del plantel, lo que desató un enfrentamiento con la comunidad educativa.

DISPUTA POR TERRENO

El conflicto se originó porque el terreno donde funciona la institución aún figura a nombre de la Asociación Provivienda Compradores de Terrenos de Campoy, tercera etapa. La cesión en uso a favor del Ministerio de Educación nunca se regularizó y un grupo de dirigentes intentó recuperar el predio.

“Este colegio se construyó con el esfuerzo de los padres. El beneficio debe ser para los niños, no para intereses creados”, reclamaron indignados los apoderados. Algunos denunciaron incluso amenazas contra los alumnos que intentaban protestar pacíficamente.

La directora pidió calma y aseguró que ya se estaban tomando acciones, mientras la llegada de funcionarios de la UGEL 5 y de la Dirección Regional de Educación de Lima frenó el intento de demolición.

“El colegio no va a ser demolido. Las clases están garantizadas y no volverán a ingresar dirigentes a la institución”, afirmó Marcos Tupayachi, jefe de la Drelm.

Finalmente, se acordó que la asociación deberá reparar el cerco perimétrico afectado, mientras se continúa con las denuncias y el proceso legal para sanear el terreno. Así, más de 600 estudiantes de secundaria podrán retomar hoy lunes sus clases con normalidad.