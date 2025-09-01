SMP: choferes de la línea 36 no salen a trabajar tras dos ataques a balazos en menos de 6 horas

Una nueva empresa de transportes es víctima de ataque armado por parte de extorsionadores por presunto cobro de cupos. Se trata de la línea 36 que cubre las rutas de San Martín de Porres y Chorrillos.

Durante la madrugada, se registraron dos ataques contra la empresa de transportes. Primero atacaron a balazos el frontis del centro de operaciones y luego dispararon a uno de los vehículos de la línea 36.

En diálogo con Buenos Días Perú, uno de los choferes de quien mantenemos su identidad en reserva, señaló que el delincuentes atacaron a balazos el local alrededor de las 11 de la noche y luego atacaron a un bus pero una de las armas se trabó por lo que no se han registrado muertos.

Primer ataque a empresa y esperan soluciones

"Atrás de nosotros hay familia, hay nietos", aseguró un conductor, y detalló que es la primera vez que ocurre un ataque contra la empresa de transportes y esperan una solución por parte de la directiva porque su integridad está expuesta.

"En menos de 6 horas son dos ataques. Ellos vinieron a matar", dijo otro conductor. Señaló que los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y estima que realizaron al menos unos seis disparos.

No salen a trabajar y demora en llegada de autoridades

Ante ello, los conductores han decidido no salir a trabajar ya que se encuentran preocupados por su integridad. Asimismo, señalan que hasta el momento no llegan peritos para recoger las pruebas. Las cámaras de seguridad servirán a la policía para identificar a los sujetos.