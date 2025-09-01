Municipio de Magdalena niega haber dado la espalda a familia de vecino que murió tras ser empujado por sereno

El hijo de la víctima cuestionó que Cristian Hartmann, exsereno del distrito de Magdalena, haya recuperado su libertad tras casi seis meses de detención preventiva, pese a que existen pruebas que lo señalan como responsable de la agresión que acabó con la vida de su padre. Ante ello, el Municipio de Magdalena del Mar salió al frente. El gerente municipal, Enrique Sánchez, aseguró que la comuna ha acompañado a la familia desde el inicio del caso y negó que se les haya dado la espalda.

“Nosotros hemos apoyado a la familia desde el velorio, incluso solventamos los trámites notariales para la sucesión intestada y facilitar que se incluyera al municipio como tercero civil responsable. No nos hemos negado a ello, porque es lo que corresponde”, sostuvo Sánchez a Buenos Días Perú.

El funcionario agregó que se ofreció apoyo psicológico a los deudos a través de la clínica municipal y que la municipalidad está dispuesta a cumplir con lo que determine la justicia respecto a la reparación civil.

“Si un juez establece la responsabilidad civil, el municipio asumirá lo que corresponda. Nunca hemos buscado evadir nuestra obligación, por el contrario, hemos acompañado el proceso”, subrayó.

La familia, sin embargo, reclama que hasta ahora no se haga justicia y cuestiona que el agresor esté libre bajo el argumento de arraigo domiciliario. El proceso se encuentra a la espera del control de acusación y, según indicaron los abogados, la tipificación del delito podría ser modificada.