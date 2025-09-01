Buenos Días Perú

01/09/2025

Asaltan barbería en VMT: ladrones armados se llevan S/10 mil en equipos y pertenencias de clientes

Delincuentes ingresaron con arma en mano y se llevaron los equipos de la barbería que abrió sus puertas hace cuatro meses. Los clientes del negocio en su mayoría eran menores de edad.



Una barbería que abrió sus puertas hace cuatro meses fue víctima de la delincuencia en Villa María del Triunfo. Sujetos se hicieron pasar como clientes y asaltaron a mano armada a trabajadores y clientes. 

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que dos delincuentes con mascarillas ingresaron al negocio y para generar confianza se quitaron los tapabocas. Luego amenazaron a los trabajadores y clientes con arma en mano para robarles. 

Los clientes de la barbería "Cautivo" en su mayoría eran menores de edad. Uno de ellos se arrodilló y alzó las manos para que no le ocasionen daño alguno, mientras los hampones se llevaron todo a su paso. 

Roban aproximadamente S/10 mil

El administrador del negocio señaló que se llevaron 4 módulos con cuatro máquinas, el monto de lo robado sería de S/10 mil. Asimismo, se llevaron grabaciones que habían realizado para la publicidad en sus redes sociales. 

Denuncian ante PNP y trabajan gracias a donaciones

También indicó que han realizado la denuncia ante la Policía quienes vienen realizando las investigaciones respectivas. Cabe resaltar, que el negocio viene atendiendo gracias a las donaciones de una empresa al quedarse sin sus implementos de trabajo.


