Asaltan barbería en VMT: ladrones armados se llevan S/10 mil en equipos y pertenencias de clientes

Una barbería que abrió sus puertas hace cuatro meses fue víctima de la delincuencia en Villa María del Triunfo. Sujetos se hicieron pasar como clientes y asaltaron a mano armada a trabajadores y clientes.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que dos delincuentes con mascarillas ingresaron al negocio y para generar confianza se quitaron los tapabocas. Luego amenazaron a los trabajadores y clientes con arma en mano para robarles.

Los clientes de la barbería "Cautivo" en su mayoría eran menores de edad. Uno de ellos se arrodilló y alzó las manos para que no le ocasionen daño alguno, mientras los hampones se llevaron todo a su paso.

Roban aproximadamente S/10 mil

El administrador del negocio señaló que se llevaron 4 módulos con cuatro máquinas, el monto de lo robado sería de S/10 mil. Asimismo, se llevaron grabaciones que habían realizado para la publicidad en sus redes sociales.

Denuncian ante PNP y trabajan gracias a donaciones