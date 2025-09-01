Imprudencia y exceso de velocidad provocan 60 accidentes al mes en La Molina

La central de monitoreo de La Molina muestra una realidad alarmante: al menos 60 accidentes de tránsito se registran cada mes en el distrito. La mayoría involucra a motociclistas que, en su intento por ganar tiempo, terminan siendo víctimas de su propia imprudencia.

EXCESO DE VELOCIDAD ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE

En las imágenes se observa cómo un conductor intenta adelantar a un bus del corredor y acaba arrollado, mientras que otros salen disparados tras impactar contra vehículos en intersecciones como la avenida La Molina y Javier Prado.

El general Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que las principales causas son el exceso de velocidad, la imprudencia de conductores y peatones, así como la conducción bajo los efectos del alcohol. “Nuestro distrito cuenta con buena señalización y semáforos, pero lo que falta es que se respeten las normas de tránsito”, advirtió.

La municipalidad indicó que, tras cada accidente, se activa un protocolo de auxilio inmediato en coordinación con la Policía Nacional. Además, se han reforzado los operativos de alcoholemia y control de velocidad, sobre todo los fines de semana.

En paralelo, se busca concientizar a los vecinos sobre los riesgos de manejar distraídos con el celular o bajo estrés, factores que también influyen en la siniestralidad.