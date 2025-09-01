Vecinos de San Isidro opinan sobre multa de más de S/500 por alimentar ardillas

La Municipalidad de San Isidro acaba de implementar una medida para aplicar multas que ascienden a 535 soles para las personas que alimenten a las ardillas en el distrito. El monto equivale al 10% de 1 UIT (5350 soles).

Dicha medida fue establecida mediante una ordenanza aprobada por la comuna con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico y proteger la salud pública, evitando que se vulnere el hábitat de estos animales.

Reacciones y recomendaciones

Algunos vecinos consultados se mostraron a favor de la disposición, aunque indicaron no tener conocimiento previo de la prohibición. En el Parque El Olivar, un comerciante que se había encariñado con los animales expresó su tristeza por la nueva norma.

El diálogo con Panamericana Televisión, el vendedor señaló que algunas veces le daba alimentos a las ardillas y hasta les puso algunos nombres como "José", "Bella" y "Malaca". Sin embargo, deberá respetar la disposición municipal.

Difundirán prohibición con carteles

Además, las autoridades advirtieron que las ardillas podrían portar garrapatas en su pelaje, por lo que se aconseja no tocarlas. Próximamente, se colocarán más carteles en el distrito para informar sobre la prohibición.