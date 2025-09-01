Chorrillos: serenos rescatan a dos perritos atrapados en acantilado del malecón Grau

Una escena de tensión se vivió en el malecón Grau, en Chorrillos. Dos perritos permanecían desorientados al borde del acantilado y corrían riesgo de caer al vacío. La alerta la dio una joven que practicaba deporte en la zona y notó el peligro.

PERRITOS CASI CAEN AL VACÍO

De inmediato, los serenos acudieron con sogas y tablas para iniciar el rescate. Tras varios minutos de esfuerzo, lograron poner a salvo a los canes, que en un inicio se mostraban temerosos. Finalmente, fueron sacados del riesgo y, ya en tierra firme, movían la cola como si agradecieran la ayuda.

Las cámaras de videovigilancia registraron el emotivo momento, que fue celebrado por los vecinos y transeúntes. No es la primera vez que agentes del distrito protagonizan acciones similares. En ocasiones anteriores también han rescatado perros de canales de regadío, reafirmando su compromiso con la protección de los animales.