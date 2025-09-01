Magdalena: liberan a exsereno acusado de empujar y provocar muerte de vecino

Han pasado casi seis meses desde la brutal agresión que conmocionó a Magdalena. En marzo, un sereno del distrito golpeó a Luis Sarrín, un hombre de 60 años, provocándole la muerte. El atacante fue identificado como Christian Hartmann y permanecía detenido de manera preventiva. Sin embargo, a fines de agosto recuperó su libertad.

PIDEN JUSTICIA

La noticia ha causado indignación en los familiares de la víctima. “Es lamentable. Con todas las evidencias que hay, lo han liberado. Mi papá ya no está y aún no se hace justicia”, señaló Luis Manuel Sarrín, hijo del fallecido, a Buenos Días Perú.

Según el abogado de la familia, el Poder Judicial consideró que Harman contaba con arraigo domiciliario, familiar y laboral, lo que habría facilitado su excarcelación. Además, la fiscalía evalúa modificar el delito imputado. Aunque en un inicio se investigaba como homicidio doloso, ahora se plantea reclasificarlo como lesiones graves con consecuencia de muerte.

El caso generó aún más cuestionamientos porque las cámaras de seguridad registraron con claridad el ataque. Para los deudos, no hay duda de la responsabilidad del exsereno. “El video habla por sí solo. Él ya tenía antecedentes y, aun así, lo dejaron libre. Puede darse a la fuga en cualquier momento”, agregó el hijo de la víctima.

La familia también exige que la Municipalidad de Magdalena asuma su responsabilidad civil, ya que contrató a Harman pese a su historial de agresiones. “Al inicio se acercaron, nos apoyaron con el velorio. Pero cuando supieron que estaban incluidos en la investigación, nos dijeron que todo se vería en juicio. Nos dieron la espalda”, denunció el joven.