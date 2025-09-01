Detonan local de esposo de regidora de Carabayllo: le piden S/50 mil o atentarán contra sus trabajadores

Delincuentes amenazaron de muerte a un empresario mototaxista y detonaron un artefacto explosivo en uno de sus locales en el distrito de Carabayllo. Los criminales le exigen S/50 mil y el pago diario de S/5 o de lo contrario desde hoy empezarán a atentar contra sus trabajadores.

En diálogo con Buenos Días Perú, Rigoberto Barzola, esposo de una regidora municipal de Carabayllo, detalló que viene recibiendo amenazas desde febrero pasado donde le piden montos desde 30 mil soles y ahora han incrementado las exigencias de pagos.

Secuestran a trabajador y envían amenazas

Uno de sus trabajadores que se encontraba con su hija de seis años fue secuestrado el último domingo. Los criminales se identificaron como 'Los Z del Cono Norte' y del propio teléfono del colaborador le exigieron los pagos.

El último mensaje que enviaron los delincuentes la madrugada de este lunes fue "No voy a parar hasta que te alinies a nuestra organización", indica parte del texto y además amenazan de muerte a él, a su familia y a sus trabajadores.

Presenta denuncia y recibe llamada extorsiva en comisaría

El abogado de profesión cuestiona el trabajo de inteligencia para la captura de los delincuentes de la sociedad. Señaló que ha presentado la denuncia respectiva ante las autoridades y espera que la PNP realice su trabajo.

Cabe resaltar, que mientras el afectado venía realizando la denuncia en la misma comisaría, recibió una llamada donde los extorsionadores lo amenazan de muerte y le indican que vienen realizando un seguimiento de los movimientos de él, su familia y los transportistas.