Familia reduce a ladrón armado tras sorprenderlo dentro de su casa en Lince: exigen que no quede libre

Una familia de Lince vivió momentos de terror al sorprender a un delincuente dentro de su vivienda. El hecho ocurrió la noche del 30 de agosto, cuando una madre y su hija regresaban de botar la basura y encontraron al sujeto en el tercer piso de la casa.

Según relataron los afectados, el ladrón había tocado el timbre y, al no obtener respuesta, forzó las puertas hasta ingresar. Dentro del inmueble, la mujer lo descubrió oculto en un cuarto oscuro. El hombre la enfrentó con un cuchillo, por lo que ella salió desesperada con su hija y pidió ayuda.

El padre y otros familiares acudieron de inmediato y, tras perseguirlo, lograron reducir al delincuente en plena calle. Serenazgo y la policía llegaron al lugar y lo trasladaron a la comisaría de Lince.

TIENE ANTECEDENTES

El sujeto, que negó haber participado en el robo, permanece detenido por 48 horas mientras la Fiscalía reúne pruebas. Sin embargo, la policía confirmó que tiene antecedentes por robo agravado.

La familia exigió que no quede en libertad, ya que el hombre mostró disposición de atacar con el arma al ser descubierto.