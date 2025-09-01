Detonan explosivo en casa de comerciante en Comas: afectada asegura que no recibió amenaza previa

Una comerciante fue sorprendida en su vivienda por una fuerte detonación. El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo 31 de agosto en la urbanización Nuevo Sol, en el distrito de Comas.

Cámaras de seguridad captaron a un sujeto dejando y prendiendo el artefacto explosivo, el cual destruyó parte de la reja y la puerta de la casa. La explosión también afectó a dos viviendas aledañas y el ruido alertó a los vecinos de la zona.

Afectada cree que ataque sería a mercado

La afectada, una mujer que trabaja en el mercado "La Hacienda", declaró a Panamericana Televisión que no había recibido ningún mensaje extorsivo con anterioridad al ataque. "No me han pedido nada, no tengo ningún mensaje", dijo.

La comerciante aseguró que los directivos del centro comercial son los que vienen recibiendo amenazas y especuló que el atacante pudo confundirla con una de ellos. "Yo soy una simple comerciante que trabaja día a día", agregó.

Daños en vivienda y denuncia

Los destrozos incluyen la reja y puerta de latón destrozadas, cerámicos desprendidos, la base del portón dañada y vidrios que estallaron a causa de la explosión. El atentado ya fue denunciado a las autoridades, quienes esperan poder identificar al criminal captado en las imágenes de seguridad.