Asaltan pizzería a pocos metros de nueva subcentral de vigilancia en VES: se llevaron dinero y moto

Un violento asalto se registró en una pizzería de Villa El Salvador, ubicada en el grupo 15 de la avenida José Carlos Mariátegui. Tres delincuentes armados irrumpieron en el local y en cuestión de segundos redujeron al cocinero y al administrador.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los trabajadores fueron obligados a arrodillarse mientras les apuntaban a la cabeza. Los sujetos buscaban con desesperación el dinero en efectivo y las pertenencias de valor. Incluso golpearon a las víctimas con el arma para intimidarlas.

Mientras dos de los asaltantes saqueaban el negocio, un tercero, con casaca amarilla, vigilaba la entrada para evitar que alguien interviniera. Además del dinero de la caja, los criminales se llevaron una motocicleta utilizada para el servicio de delivery.

TODOS SUCEDIÓ A POCOS METROS DE SUBCENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA

Vecinos y comerciantes denunciaron que la inseguridad en la zona es constante, a pesar de que un día antes se había inaugurado una subcentral de videovigilancia a pocos metros del local. “No hay patrullaje, no hay guardia. La policía no pasa por aquí”, reclamó un poblador.

Horas después, Serenazgo informó que la moto robada fue hallada en el asentamiento humano Santuario de Urín y devuelta a sus propietarios. La denuncia del asalto fue presentada en la comisaría del distrito, mientras las autoridades buscan a los responsables.