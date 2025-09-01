Delincuentes a bordo de mototaxi golpean y asaltan a transeúntes en SJM

Delincuentes en mototaxi roja y blanca asaltan transeúntes y roban vehículos en la calle Joaquín Bernal. Vecinos señalan que ladrones no son capturados pese a múltiples denuncias.

Una serie de asaltos a mano armada se registra de manera constante en la calle Joaquín Bernal del distrito de San Juan de Miraflores, donde delincuentes a bordo de una mototaxi amenazan y roban las pertenencias de transeúntes.

Cámaras de seguridad captaron a los criminales utilizando una mototaxi roja y blanca. Dos jóvenes fueron amenazados por un sujeto que bajó rápidamente del vehículo para arrebatarles sus celulares y dinero, golpeándolos con la cacha de su arma.

Amenazas y robo de miniván

En otro caso similar en la misma calle, el conductor de la mototaxi amenazó a una de las víctimas para que entregara sus pertenencias antes de huir. Mientras que en un tercer hecho delictivo, dos sujetos sustrajeron una miniván estacionada.

Como se observan en imágenes, uno de los sujetos ingresó al vehículo, su cómplice empujó la miniván para ponerla en marcha. El propietario afectado señaló que el robo lo dejó sin ingresos económicos.

Vecinos mortificados por inacción

Los vecinos se encuentran mortificados ante la persistencia de estos asaltos y aseguran que, pese a realizar las denuncias correspondientes, los delincuentes continúan operando impunemente y no son capturados.