Encañonan a mujer mototaxista frente a su hija: la obligaron a llamar a gerente para que pague cupo de S/50 mil

Una mujer que conducía una mototaxi fue amenazada con arma de fuego frente a su hija en el asentamiento humano Su Majestad Hiroito, en Carabayllo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y por un video que los extorsionadores grabaron para presionar al gerente de la empresa de transportes a la que pertenece el vehículo.

VIVIERON MOMENTOS DE TERROR

La conductora contó que fue interceptada por dos motos y un auto negro. “Me obligaron a llamar al dueño, me enseñaron una pistola y me asusté porque estaba con mi bebé”, relató.

Tras la denuncia en la comisaría, el empresario recibió nuevas llamadas extorsivas. En una de ellas, los delincuentes advirtieron: “Esta es la última vez que hablo. La próxima actuamos”. Días después, detonaron un explosivo en la puerta de su vivienda, donde también reside su esposa, regidora del municipio de Carabayllo.

Según el empresario, las amenazas comenzaron en febrero. La banda exigió inicialmente S/50 mil y un pago diario de S/5 por cada unidad. En las últimas semanas, la extorsión se reanudó con un nuevo pedido: S/30 mil y S/4 diarios por moto. “Sabemos todo de ti y en qué te movilizas”, decía uno de los mensajes enviados por WhatsApp.

El atentado con explosivos dejó daños en el portón de la vivienda y en una caja de gas ubicada en el frontis. La Policía confirmó que la organización que se adjudicó el ataque se hace llamar Los Zetas del Cono Norte, activa en la zona desde hace seis meses.

A pesar de la captura de algunos integrantes, la banda continúa operando y atemorizando a empresas de transporte y familias en distintos puntos de la capital.