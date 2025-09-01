Bus con 42 turistas choca contra tráiler en la Panamericana Sur: accidente deja siete heridos

Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 24 de la Panamericana Sur, en el límite de Villa El Salvador y Lurín, durante la madrugada de este lunes. Un tráiler que transportaba 20 toneladas de papa chocó contra un bus que trasladaba a 42 turistas de nacionalidad estadounidense, canadiense y francesa.

LO QUE SE SABE DEL CHOQUE

Según la versión del conductor del tráiler, los frenos de su unidad fallaron cuando descendía por la pendiente de la calle María Reiche. El vehículo cruzó la vía auxiliar y terminó atravesando la Panamericana en dirección a Lima, impactando de frente con el bus turístico.

El choque dejó como saldo siete pasajeros extranjeros heridos, quienes fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a centros de salud. El resto de ocupantes salió ileso, aunque con gran conmoción.

La magnitud del impacto se reflejó en la carrocería del bus, especialmente en la parte delantera, donde el parabrisas quedó destruido y aún se observaban papas sobre la cabina. El conductor del bus, que recibió el golpe de lleno, relató: “Sentí que me moría, el impacto lo recibí yo, pero frené con todas mis fuerzas”.

Mientras se realizaban los trabajos de limpieza y retiro de la carga, uno de los carriles de la Panamericana Sur permaneció bloqueado, generando fuerte congestión vehicular en la zona.