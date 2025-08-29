Bomberos de Lima 4 en Lince hacen rifa para comprar uniformes y arreglar sus unidades

Con más de 130 años salvando vidas la Benemérita Centenaria y Heroica Compañía Nacional de Bomberos Lima 4, no pasa por uno de sus mejores momentos.

Esta emblemática Compañía fue fundada un 21 de abril de 1886 por iniciativa de la Municipalidad de Lima, con el nombre de Bomba Municipal, y tuvo como primer comandante a Don Francisco Lazo.

Y ahora la emblemática "Bomba de Lince" necesita del apoyo de todos, por es ello este sábado se llevará a cabo la rifa que sus Vecinos han organizado para a la Compañía de Bomberos Lima 4.

AYUDA A LOS BOMBEROS

Los fondos recaudados servirán para comprar uniformes y arreglar sus unidades, así como otros implementos que se encuentran en mal estado.

En ese enlace de Buenos Días Perú, conozca más de esta rifa que la pueden comprar directamente en la misma Compañía, ubicada en Manuel Candamo 455 Lince.