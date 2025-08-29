Familiares de joven hallada muerta en una habitación en SJM reconocen a uno de los sospechosos

Como informamos previamente el cuerpo de una joven de 20 años fue hallado dentro de la habitación que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores.

La mujer fue identificada como Allison Díaz, quien había viajado desde Chiclayo dos años atrás con el sueño de continuar sus estudios en la capital.

Las primeras investigaciones, señalan a los principales sospechosos del crimen a dos hombres con los que la víctima fue vista por última vez en los exteriores del inmueble.

Cámaras de seguridad del lugar registraron que, alrededor de las 11:00 p. m. del 26 de agosto, Allison estaba acompañada por los dos sujetos.

RECONOCEN A UNO DE LOS SOSPECHOSOS

Según sus familiares, una hora después de hablar con su madre habrá salido con los dos jóvenes que la vinieron a buscarla a a su vivienda, pero en otras imágenes aparece ella en un aparente estado de ebriedad.

El tío de la joven indica que ella no era de ingerir alcohol, por lo que sospechan que haya siso dopada por sus eventuales acompañantes.

Cabe señalar que, los familiares de Allison reconocieron a uno de los jóvenes que aparece en el video con ella y ya esta información estaría en manos del os agentes a cargo de las investigaciones.