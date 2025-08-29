Restos de Sheyla Gutiérrez llegarán al Perú en 7 a 10 días: familia obtiene custodia temporal de sus tres hijos

La familia de Sheyla Gutiérrez, peruana hallada muerta en Estados Unidos, informó que ya inició los trámites para repatriar sus restos al Perú. Según precisaron, el proceso podría demorar entre siete y diez días, mientras se concluye la documentación en Los Ángeles.

El padre de la víctima explicó que la Cancillería peruana y el Ministerio de la Mujer brindaron apoyo para cubrir los gastos de traslado y sepelio. “Estamos muy agradecidos, tanto por el respaldo económico como por el acompañamiento emocional en este momento tan difícil”, declaró.

La hermana de Sheyla añadió que el Ministerio de la Mujer también acompañó de cerca el caso y asumió parte de la organización del sepelio. “El apoyo ha sido real y constante. Incluso trabajan de madrugada para atendernos”, afirmó.

Respecto al futuro de los tres hijos de la joven, el padre confirmó que la familia ya obtuvo la custodia temporal. “Estamos enfocados en darles todo el amor y la estabilidad posible, pese al dolor por la ausencia de su madre”, indicó.

PIDEN QUE ACELEREN EXTRADICIÓN

Finalmente, los familiares reiteraron su pedido a las autoridades estadounidenses para que aceleren las gestiones de extradición contra Josimar Cabrera, principal sospechoso del crimen. “Queremos justicia. Él debe pagar por lo que hizo”, concluyeron.