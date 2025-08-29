Como parte de megaoperativo caen “Los Yepes” dedicados a la extorsión de transportistas en el Callao

Desde tempranas horas de la mañana de hoy, en el primer puerto del Callao agentes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) junto a la Policía Nacional del Perú, realiza un megaoperativo donde cayeron varios presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Yepes’.

Según primeros informes, esta red criminal se dedicada desde hace años al cobro sistemático de cupos a comerciantes, transportistas y ambulantes en la zona comercial del Callao.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los “Yepes” realizaban sus violentos actos intimidatorios, en ocasiones usando chalecos de fiscalizadores municipales.

ES PARTE DE UN MEGAOPERATIVO

Esta acción en el Callao, es parte de un megaoperativo que ha logrado la captura de un policía implicado y al presunto cabecilla de esta banda que está recluido en el penal Sarita Colonia.

Cabe señalar que, ese operativo está en curso e incluye el allanamiento simultáneo de 13 inmuebles en el Callao y Lima Norte, entre los que figuran viviendas, un local comercial, una comisaría y el penal Sarita Colonia en el primer puerto.