Explosión en Ate: delincuentes hacen volar cajeros automáticos con balones de gas

Una banda de delincuentes provocó la explosión de varios cajeros automáticos en Ate. Para cometer el atentado, utilizaron balones de gas y conexiones artesanales que dejaron destrozada la infraestructura.

LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO

Las imágenes, obtenidas en exclusiva para Buenos Días Perú, mostraron la magnitud del daño: cajeros reventados, paredes colapsadas y cables esparcidos en el suelo. La zona fue cercada con cintas de seguridad mientras la Policía recogía evidencias.

El ataque ocurrió en una calle donde operan varias agencias bancarias. Según las primeras indagaciones, los malhechores habrían elegido el punto por su vulnerabilidad. Se presume que actuaron en pocos minutos, aprovechando la conmoción generada por la explosión.

Aún no se ha confirmado si lograron sustraer dinero del interior de los cajeros. Las autoridades investigan el hecho y analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.