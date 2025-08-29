Amenazan a promotora de educación por denunciar extorsiones en colegios

La violencia contra los colegios sigue en aumento. Yanina, promotora educativa y fundadora del colectivo Educar con Libertad, anunció que recibió amenazas directas tras denunciar públicamente la ola de extorsiones que afecta a instituciones educativas.

Según contó, los mensajes intimidatorios incluían insultos y referencias a su familia. “Me dicen que cierre la boca, que saben dónde vivo, con quién vivo. Yo no me represento sola, hablo por 15 asociaciones de promotores, maestros, auxiliares, padres de familia y, sobre todo, por nuestros niños”, señaló a Buenos Días Perú.

MÁS DE 580 ESCUELAS EXTORSIONADAS

El colectivo nació hace un año para enfrentar las amenazas en colegios privados y estatales. Desde entonces, el número de casos reportados se multiplicó, sin que se hayan dado soluciones efectivas. En esa línea, cuestionó la falta de voluntad política. La vocera recordó que entregaron al Ministerio de Educación un informe con 172 colegios extorsionados en el 2024 y no recibieron respuestas concretas. “Hoy ya hablamos de más de 580 colegios amenazados. No hay plan real de seguridad”, advirtió.

Pese al riesgo, aseguró que seguirá denunciando. “Sí tengo miedo, soy madre de familia, pero necesitamos visibilizar lo que pasa. No se trata solo de mí, sino de miles de niños que merecen estudiar sin temor”.

El colectivo pidió activar de inmediato un plan nacional de seguridad para proteger a estudiantes, docentes y promotores educativos, ante el avance de las mafias que imponen el pago de cupos en distintas regiones del país.