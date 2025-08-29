Motociclista pierde la vida tras impactar con un vehículo en la avenida Argentina

Esta madrugada una tragedia se registró en la avenida Argentina a la altura de la avenida Maquinarias en el Cercado de Lima. Un motociclista perdió el control de su unidad e impactó contra un auto perdiendo la vida al instante.

Las pistas mojadas por la intensa garúa que azota la capital desde la madrugada habría sido la causa que el motociclista no pudiera frenar a tiempo evitando el choque.

Cabe señalar que, el conductor del auto involucrado en el fatal accidente fue detenido y derivado a una dependencia policial del sector para pasar por las diligencias de ley, como la prueba de dosaje etílico.

CUIDADO CON LAS PISTAS MOJADAS

Debemos tener en cuenta que las pistas mojadas incrementan el riesgo de accidentes porque reducen la fricción, lo que puede causar resbalones, pérdida de control del vehículo, colisiones y volcamientos, especialmente cuando se combina con la alta velocidad.

Para prevenir estos accidentes, es crucial reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento, usar neumáticos en buen estado y mantener la atención en la vía.