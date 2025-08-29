Extradición del 'Monstruo’ solo incluye robo agravado: otros delitos dependerán de autorización de Paraguay

El Ejecutivo aprobó la extradición desde Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. El delincuente, actualmente no capturado, deberá responder en el Perú por una sentencia firme de 12 años de prisión por robo agravado.

Moreno Hernández es señalado como uno de los principales responsables de la ola de violencia ligada a la extorsión y al cobro de cupos en Lima Norte. Sin embargo, la solicitud enviada a Paraguay solo incluyó el delito de robo agravado y no los cargos de secuestro, extorsión ni homicidio, por los que aún se le investiga.

Especialistas explicaron que la decisión se debe a que, a diferencia de los otros procesos, el caso de robo agravado ya cuenta con una sentencia ejecutoriada. “Es mejor traerlo por un delito donde ya fue condenado y pudo defenderse. Además, el robo agravado no es un delito menor”, señalaron.

TODO DEPENDERÁ DE PARAGUAY

La limitación es que, si la extradición se concreta únicamente por robo agravado, futuras investigaciones por otros crímenes dependerán de una autorización previa de la justicia paraguaya. Esto obligaría al Perú a solicitar ampliaciones cada vez que quiera procesarlo por otros delitos.

Ahora será la justicia de Paraguay la que evalúe el pedido y decida si procede la entrega del cabecilla criminal al Perú.