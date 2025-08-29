Joven es hallada muerta tras ser estrangulada en cuarto que alquilaba: cámaras registraron a sopechosos

La muerte de Allison Díaz, una joven de 20 años, conmocionó a los vecinos de San Juan de Miraflores. La madrugada del pasado viernes fue encontrada sin vida dentro de la habitación que alquilaba en un inmueble del distrito.

Horas antes, cámaras de seguridad la grabaron conversando con dos hombres en la puerta del predio. Luego, cerca de la medianoche, regresó acompañada solo por uno de ellos. Las imágenes mostraron que caminaba con dificultad y que el sujeto intentó besarla en varias ocasiones, aunque ella se resistió. Finalmente, ambos ingresaron juntos a la habitación.

A las 12:40 de la madrugada, el hombre salió del cuarto. Horas después, a las 6 de la tarde, vecinos hallaron el cuerpo de la joven. Según el testimonio de una vecina, la víctima estaba semidesnuda y presentaba lesiones visibles en el rostro.

La necropsia confirmó que Allison murió por asfixia a causa de una estrangulación. La Policía abrió una investigación y analiza las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

La madre de la víctima señaló a un conocido de su hija como principal sospechoso y pidió justicia. “Nunca pensé venir a recoger a mi hija en un ataúd. Ella tenía ilusiones, vino a Lima a estudiar y progresar”, declaró entre lágrimas.

Vecinos denunciaron además la demora en el levantamiento del cadáver y exigieron respuestas claras de las autoridades. La familia pidió que el crimen no quede impune y que se castigue a quienes arrebataron la vida de la joven estudiante.