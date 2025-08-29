Comas: emprendedor sufre atentado con explosivo tras negarse a pagar cupo de S/25 mil

Un atentado con explosivo alarmó a los vecinos de la avenida El Parral, en Comas. La madrugada de este viernes, un sujeto colocó un artefacto en la puerta de una vivienda dedicada al servicio de fotocopiado. La detonación, ocurrida cerca de las 3 de la mañana, provocó serios daños en la fachada y en un vehículo estacionado en la cochera.

El estallido destrozó vidrios de puertas y ventanas, además de la mampara del segundo piso. La luna delantera del automóvil también quedó afectada. La familia, que se encontraba dentro del inmueble, salió alarmada por la fuerza de la explosión.

EXIGEN DESCOMUNAL SUMA A PEQUEÑO EMPRENDEDOR

Según denunciaron los propietarios, semanas antes habían recibido amenazas de extorsionadores que exigían S/25 mil a cambio de dejarlos trabajar. Tras negarse a pagar, el ataque se concretó.

La comisaría de Túpac Amaru está a cargo de las investigaciones. Aunque una patrulla circulaba por la zona en el momento del atentado, no logró detener al responsable. Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad que podrían haber registrado al autor del hecho.