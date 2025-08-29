Cámaras de seguridad registran robo en “Manada” a cambista en el Cercado de Lima

En cuestión de segundos, un cambista fue víctima de un robo a mano armada en las afueras de jirón Montevideo en la cuadra 9, en la galería Internacional en el Cercado de Lima.

Cámaras de seguridad registraron a dos motos lineales que comienzan a merodear la zona, mientras que dos hombres se acercan sigilosamente al grupo de cambistas en la avenida Grau.

Un tercer individuo, que simulaba hablar por teléfono, también aparece en la escena y se acerca cuidadosamente hacia el objetivo, saca el arma y apunta al hombre, mientras los otros dos delincuentes lo agarran, lo amedrentan y se llevan el dinero y otras de sus pertenencias para luego huir.

Comerciantes denuncian que viven en peligro

Pese a la denuncia previa en la zona sobre la inseguridad que se vive en el área, no llegaron efectivos policiales ni serenazgo después del hecho

“Ha pasado patrullero, pero nada, no hay nada de seguridad en la zona, no tenemos ninguna información, ¿porque después de esto no han llegado? No han llegado”, señaló un comerciante del lugar.

Cabe señalar que, los comerciantes de la zona siguen atemorizados, y los testigos no quieren hablar para evitar represalias ya que denuncian que las autoridades no hacen nada para enfrentar esta ola de inseguridad.