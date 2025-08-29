SJM: bus de “El Chino” se estrella contra parque zonal y chofer huye tras el accidente

Un bus de transporte público de la empresa conocida como El Chino se estrelló contra el muro del club zonal Huayna Cápac, en San Juan de Miraflores. El impacto derribó parte de la pared perimétrica y dos postes de alumbrado público.

El accidente ocurrió cuando la unidad, repleta de pasajeros, circulaba por la zona. Tras el choque, el conductor y la cobradora abandonaron el vehículo y huyeron. Los pasajeros permanecieron en el lugar, aunque ninguno resultó herido.

'CHINO' ESTABA 'EN CARRERA' CON OTRO BUS DE LA MISMA LÍNEA

Los representantes del club zonal señalaron que los juegos mecánicos ubicados cerca de la pared también resultaron afectados. Según testigos, la unidad disputaba pasajeros con otro vehículo de la misma empresa mientras la pista estaba resbalosa por la llovizna. Esa competencia habría provocado el accidente.

La Policía inició las investigaciones para identificar al chofer y ubicar a la cobradora. Además, busca determinar si el vehículo estaba siendo conducido por una persona que no era propietaria de la unidad.