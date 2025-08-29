Masacre en discoteca de SJL: Sicarios asesinan a balazos al administrador, al sonidista y al dueño del negocio

Los asesinatos por encargo parecen no tener un alto en las calles de la capital. Esta madrugada en el distrito de San Juan de Lurigancho, una discoteca fue el nuevo blanco de la delincuencia en el Boulevard de Zárate.

En el lugar, el administrador, el sonidista y el dueño de la discoteca fueron asesinados a balazos por unos sujetos que estaban esperando en las afueras del lugar.

Las cámaras de seguridad captaron a tres sujetos en motos rondando el lugar y uno de ellos fue el que asesino a las víctimas en las afueras del local nocturno, para luego huir junto a sus cómplices.

Cabe señalar que, este triple crimen es materia de investigación pero se trataría de otro caso ajuste de cuentas, ya que el dueño tendría disputas con otros negocios del lugar, pero no se descara que sería otro caso de extorsión.

SICARIATO SE INCREMENTAN DE MANERA ALARMANTE

Lo más grave es que los asesinatos por encargo a cambio de una contraprestación económica o de cualquier otra índole se incrementan de manera alarmante.

Cabe señalar que, el sicariato es noticia todos los días y el crimen organizado, así como la violencia han aumentado en los últimos años donde las cifras de homicidios son un indicador de la inseguridad que impera en nuestras calles.