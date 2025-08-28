Hombre denuncia que se llevan su vehículo con su hijo con autismo dentro a depósito en El Agustino

Vivió una verdadera pesadilla al no saber que hacer ante el miedo por una crisis que sentía su menor hijo. En el distrito de El Agustino un padre de familia denuncia maltratos y una gran falta de empatía por parte de los efectivos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) que lo intervinieron, ya que su auto tendría una orden de captura por el cumplimiento del pago de presuntas papeleas.

El señor identificado como Roger Fonseca estaba en su auto junto a su hijo de 16 años, que tiene el espectro autista, y que al momento de la intervención junto a efectivos de la Policía Nacional, sufrió un episodio que lo ha dejado con secuelas, con temor y sin ganas de continuar con sus actividades diarias.

Según su testimonio a pesar de presentar las pruebas de haber pagado las papeletas que tenía pendientes, estos pagos no figuraban en el sistema por lo que procedieron con llevarse el vehículo al depósito.

SE LLEVARON EL AUTO CON SU MENOR HIJO DENTRO

Lo más alarmante es que el menor, no salió del auto, ya que, según su padre debido a su condición, su auto es su “zona segura” debido a su condición, pero a pesar de ello fue llevado al depósito con su hijo en su interior, mientas el intentaba aclarar la irregularidad con respecto a las papeletas que ya habría pagado.

La denuncia que realiza es por la falta de empatía del personal del SAT al momento de la intervención, ya que a pesar que mostro las pruebas de la condición de hijo, como el Carnét de CONADIS no tuvieron ninguna consideración para su menor hijo.

Como se sabe el Carnét de CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) es un documento que certifica la condición de persona con discapacidad en Perú, necesario para acceder a programas y beneficios.

Cabe señalar que, de igual forma esta realizando las investigaciones por que los pagos realizados de las papeletas no figuran en el sistema del SAT hasta la fecha.