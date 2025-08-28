Asesino de chofer de bus de la línea “505” confesó que le pagaron 2 mil soles por matarlo

Hace unas horas informábamos un nuevo hecho de violencia en el distrito limeño de Santa Anita, donde un conductor de una combi de la empresa de transportes Service Canadá, conocida popularmente como la ‘505’, fue asesinado a balazos cuando realizaba su ruta habitual.

El asesinato de este chofer en ate de la empresa "505", terminó con la persecución y captura de estos dos delincuentes de origen extranjero, que fueron identificados como Antonio Guevara y Luis López quienes serían parte de una de las bandas criminales más peligrosas de nuestro país “Los Desa”.

Durante el interrogatorio a uno de los detenidos este manifestó: “Me pagaron dos mil soles por matarlo”.

Cabe señalar que, delincuentes extranjeros implicados en este crimen permanecen detenidos en comisaría de Salamanca mientras duran las investigaciones para dar con sus cómplices.

ASESINATOS POR ENCARGO SE INCREMENTAN DE MANERA ALARMANTE

Los asesinatos por encargo a cambio de una contraprestación económica o de cualquier otra índole se incrementan de manera alarmante en las calles de Lima y Callao.

El sicariato como forma de violencia delictiva es noticia todos los días y el crimen organizado, así como la violencia han aumentado en los últimos años donde las cifras de homicidios son un indicador de la inseguridad que impera en nuestras calles.