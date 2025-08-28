VMT: comerciante defiende a niñas de acosador y ahora recibe amenazas de muerte

Un acto de valentía puso en riesgo la vida de un comerciante en Villa María del Triunfo. Víctor, dueño de un servicio técnico de celulares, defendió a dos niñas que ingresaron asustadas a su local tras ser acosadas por un hombre en estado etílico.

El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se observó cómo el sujeto se acercó a una de las menores e intentó tocarla. Ante la negativa de la niña, el hombre intervino, lo apartó y sacó al agresor de la tienda.

RECIBE AMENAZAS DE MUERTE POR DEFENDER A NIÑAS

Minutos después, Víctor entregó a la madre lo ocurrido y difundió las imágenes en redes sociales para alertar a los vecinos. Sin embargo, días después, familiares del acosador llegaron a su local con un palo y lo amenazaron. “Me dijeron que ya estoy muerto y que mi familia también”, denunció el comerciante.

Víctor presentó la denuncia en la comisaría José Gálvez, donde la Policía inició las investigaciones. Las autoridades confirmaron que los agresores ya fueron identificados.

El comerciante pidió mayor seguridad, pues teme por su vida y la de sus hijos. Vecinos, en tanto, advirtieron que el sospechoso suele rondar la zona con una bolsa de caramelos para acercarse a los niños.