Asaltan panadería por sexta vez en SJM: No les importó que había varios niños en el lugar

En lo que va de este 2025, se estima que el 50% de los negocios en Lima han sido afectados por la delincuencia, incluyendo robos y extorsiones, lo que ha llevado al cierre de locales y pérdidas diarias de hasta S/ 450,000, según información policial.

Los casos de robo a negocios han aumentado de manera alarmante, cuadruplicándose entre 2022 y 2024, sin importarle a los delincuentes quienes estén en los lugares que ponen en la mira.

Esta vez en el distrito de San Juan de Miraflores, dos ladrones armados robaron una panadería donde había varios clientes y hasta dos menores de edad comprando con sus padres.

Las cámaras del negocio captaron cuando los hampones llegaron al lugar y evitaron que sus víctimas escaparan de la panadería. Los acorralaron y con la amenaza de disparar se apoderaron de todas sus pertenencias de valor.

ASALTADOS POR SEXTA VEZ

Los pequeños se refugiaron en los brazos de sus padres mientras los ladrones hacían de las suyas, llevándose también las ganancias del día del negocio.

Cabe señalar que, lo más alarmante es que esta panadería es robada por sexta vez, por lo que sus administradores piden a las autoridades mayor patrullaje en la zona, que a pesar de ser una zona comercial parece estar a merced de la criminalidad.