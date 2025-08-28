La Victoria: capturan a alias “Brutus”, delincuente que sembraba terror en la avenida Aviación

En La Victoria, la Policía capturó a Alfonso del Fuerte, alias Brutus, un delincuente de contextura robusta que asaltaba en las primeras cuadras de la avenida Aviación, cerca de La Parada. El sujeto era considerado peligroso por su modalidad de ataque directo.

ASÍ CAYÓ 'ROBACELULARES' DE AVIACIÓN

Agentes del grupo Terna ya le seguían los pasos. Lo intervinieron en flagrancia, luego de que arrebatara un teléfono a un conductor en la intersección de las avenidas Bausate y Mesa con Aviación, zona identificada como punto crítico de asaltos.

Durante la detención, la víctima reconoció plenamente al agresor y recuperó su celular. El propio detenido admitió que minutos antes había sustraído el dispositivo desde el tablero del vehículo.

La PNP confirmó que Brutus tenía antecedentes por el mismo delito y bajo la misma modalidad: el arrebato violento. Tras ser reducido, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

Los vecinos esperan que, debido a su reincidencia, el sujeto no regrese pronto a las calles y reciba una sanción ejemplar.