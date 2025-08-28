Surquillo: multan con más de S/7 mil a anciana de 70 años por podar un árbol frente a su casa

Una anciana de 70 años fue multada con S/7,725 por podar un árbol ubicado frente a su vivienda en la calle La Magnolia, en Surquillo. Su hijo denunció que la sanción se impuso pese a que el árbol representaba un riesgo para transeúntes y niños del colegio cercano.

Según Percy González Sánchez, hijo de Dina Consuelo Sánchez Campos, la decisión de podar se tomó porque las ramas golpeaban a quienes pasaban por la zona. “Las ramas podían caer sobre los vecinos y los niños que acuden al colegio”, señaló.

Los vecinos confirmaron que la poda es una práctica frecuente para evitar que las copas alcancen los cables eléctricos. Afirmaron que la sanción es excesiva y que la municipalidad no informó previamente sobre restricciones para intervenir los árboles.

COMUNA SE PRONUNCIA

Tras la denuncia, la Municipalidad de Surquillo reconoció la sanción y precisó que los vecinos deben comunicar estos casos al área de ornato. Indicó, además, que la familia puede acogerse a mecanismos de apelación contemplados en la norma.

La familia de la anciana anunció que iniciará acciones legales, al considerar que la multa es arbitraria y que el árbol representaba un peligro para la seguridad de la comunidad.