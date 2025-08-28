El Agustino: reciclador halla granada de guerra entre desechos en plena vía pública

Un reciclador halló una granada de guerra en la cuadra 23 del jirón Ancash, en El Agustino. El artefacto estaba dentro de una cartuchera y fue abandonado en la berma central, entre montones de basura.

TERROR EN EL AGUSTINO

Tras el aviso del trabajador, agentes de la Policía cercaron la zona y personal de la UDEX realizó el retiro del explosivo con extremo cuidado. Luego confirmaron que se trataba de una granada de guerra defensiva expansiva.

La principal hipótesis es que un delincuente intentó deshacerse del artefacto y lo dejó entre los desperdicios. Cerca al lugar existe una cámara de seguridad que pudo haber registrado al responsable. La Policía ya solicitó las imágenes para identificarlo.

Las autoridades descartaron que se tratara de un atentado contra los comercios de la zona. Sin embargo, señalaron que las investigaciones continúan para determinar quién abandonó la granada en esta transitada calle.